Ertuğrul Özkök: Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Tam 60 yıldır hayır dediğim bir anayasal düzende yaşıyorum' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi.

"73 yaşımdayım. Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi" diyen Özkök, bugün Türkiye'de hala 1982 Anayasası'nın geçerli olduğunu hatırlattı. Bu anayasanın kabul edildiği 18 Ekim 1982 günü 35 yaşında olduğunu ifade eden Özkök, "Askeri darbeden sonra yapılan o Anayasa’ya kabul oyu vermedim" dedi.

1961 Anayasası'nın da eklenmesiyle birlikte 60 yıldır kabul oyu vermediği bir anayasaya uygun yaşadığını belirten Özkök, "Bu 35 yıl içinde, özellikle 1990’lı yıllarda Avrupa Birliği yasaları ile uyum sağlamak üzere birçok değişiklik yapıldı. Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapıldı ve o demokratik değişimlerin hepsini destekledim" diye yazdı. Özkök, şöyle devam etti:

"Ancak bu süre içinde iki ayrı anayasa referandumu yapıldı. Bunlardan birinde Türk adalet sistemi değiştirildi. Ötekinde yönetim sistemi başkanlık haline getirildi. O iki anayasa referandumunda da ' Hayır ' oyu kullandım. Ve o iki anayasa referandumunun da bu ülke için istenilen iyi sonucu verdiği konusunda kuşkuluyum.

' oyu kullandım. Ve o iki anayasa referandumunun da bu ülke için istenilen iyi sonucu verdiği konusunda kuşkuluyum. Diyeceğim. 73 yaşında bir insan olarak hayatımın 60 yılında askerlerin yaptığı, daha sonra sivillerin iki defa değiştirdiği bir Anayasa’ya uygun yaşıyorum. Peki uygun yaşamak, kabullenmek o Anayasa’yı beğenmek midir? Hayır beğenmiyorum. O nedenle, yaşayacağım günlerin yaşadığım günlerden çok daha kısa olduğu şu hayatta, sivillerin yapacağı gerçek özgürlükçü bir anayasayı hayal ederek geçti ömrüm. Bugün artık rahmetli Çetin Altan’ın ölmeden önceki o sözleri hiç aklımdan çıkmıyor. Hayal ettiğimiz ülke bu değildi.'

'Saf yanım hala heyecanlanıyor'