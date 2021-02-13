Demet Akalın koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Demet Akalın, kişisel Instagram hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu.

Akalın, "Dünkü Kovid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" dedi. Akalın'ın eşi Okan Kurt da geçen hafta koronavirüse yakalanmış ve karantinaya girmişti. Bu gelişme sonrasında Kurt ile temaslı olan Akalın da izole olmuştu.