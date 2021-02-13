Hamsi ihracatı 2021'in ilk ayında Türkiye'ye 920 bin dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın ilk ayında 16 ülkeye 920 bin dolarlık hamsi ihracatı yapıldı. En çok dış satım yapılan ülkeler Fransa, ABD ve Almanya oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak ayında 208 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 920 bin 17 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı ayında 310 ton hamsi ihracatı karşılığında 807 bin 635 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece ülkeden ocak ayında yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 33 azalırken, değer bazında yüzde 14 artış gösterdi.

‘Fransa'ya hamsi ihracatı yüzde 116 arttı’

Fransa, ABD ve Almanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Türkiye'den yılın ilk ayında Fransa'ya 371 bin 29 dolar karşılığı 59 ton hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı ayında Fransa'ya 35 ton hamsi ihraç edilerek 171 bin 494 dolar gelir sağlandığı dikkate alındığında, bu ülkeye ihracat miktarda yüzde 68, değerde de yüzde 116 arttı. Fransa'yı 151 bin 365 dolarla ABD ile 143 bin 345 dolarla Almanya takip etti.