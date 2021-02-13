Kulübesi yıkılan kadın, pompalı tüfekle belediye binasını bastı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Antalya'da bir kadın, kulübesinin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılması üzerine pompalı tüfekle belediye binasına gelerek etrafa rastgele ateş açtı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaçak yaptığı kulübesi yıkılan kadın pompalı tüfekle park halindeki araçlara ardından belediye binasını ve bir oto elektrik tamirhanesine rast gele ateş açtı.

Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralanırken motosikletiyle kaçan kadın jandarma tarafından sıkıştırılarak, yakalandı.

Olayda kullandığı pompalı tüfek ve üzerinden çıkan 2 bıçakla gözaltına alınan Ö. T.’nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.