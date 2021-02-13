Karamollaoğlu Erdoğan’a seslendi: Allah rızası için gerçekleri görün, AK Parti'nin dışındaki herkesi itelemeyin ya

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
'AK Parti dışındaki herkesi itelemeyin'
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ‘sağduyuya davet eden' Karamollaoğlu, “Yaparım' demekle iş yapılmaz. ‘Ben bu problemi çözerim' demekle iş çözülmez. Onun için ben sayın Cumhurbaşkanı'nı sağduyuya davet ediyorum. Allah rızası için gerçekleri görün. Sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi meselelere yaklaşmayan partili, partisiz herkesi bir kucaklayın ya. Siz Cumhurbaşkanısınız. Adınızın başına şimdi AK Partili Cumhurbaşkanı geldi diye AK Parti'nin dışındaki herkesi itelemeyin ya” şeklinde konuştu.
'Onlar dost değil, yalaka'
'Bugünkü durumla karşı karşıya kalmamak mümkün değil'
Boğaziçi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Karamollaoğlu, “Siz o üniversitedeki öğretim görevlilerini ve o üniversitedeki öğrencilerin üzerinde oluşturacağı etkiyi dikkate almadan bir adım atarsanız bugünkü durumla karşı karşıya kalmamak adeta mümkün değil. Ben sayın rektörü tanımam, bilmem ama alelacele bir terfi uygulamasıyla bir noktaya gelip arkasından da, hakikaten gerek Ortadoğu gerekse de Boğaziçi Türkiye'nin dışa açılan bir penceresi gibidir ilmi meselelerde, onu dikkate almadan ‘birtakım uygulamalarla biz burada daha büyük iş yapacağız' demesi benim garibime gitti” şeklinde konuştu.
'Öğrencilerin, akademisyenlerin hepsi suçludur denemez'
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun böyle bir açıklama yapmasını doğru bulmadığını belirten Karamollaoğlu, “Üniversitelerde, araştırma müesseselerinde 100 gün değil, 100 ay bile yetip yetmeyeceği belli olmaz. Çünkü sizin seçeceğiniz insanlar yapacak onu. Yoksa bir rektör yüzlerce makale yazmayacak. Siz eğer ilmi seviyeye gerekli ihtimamı göstermezseniz o zaman bu atılımı yapmanız olmaz. Ha şunu söyleyeyim yalnız; üniversitelerde bir iktidara karşı tepki oluştuğunda bazı çevreler bunu fırsat bilip onu kendi istikametinde bir anarşik ortama sürükleme çabasının içine girebilirler. Bunun da önceden görülmesi, tedbirinin alınması icap eder. Ama bu demek değildir ki orada bu konuda tepki gösteren öğrencilerin hepsi suçludur, öğretim görevlilerinin hepsi suçludur” açıklamasında bulundu.
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