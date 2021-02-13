İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Hemşehri duygusuyla, İstanbullu olarak takip ediyor, müteşekkirim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 bin tablet' eleştirisine yanıt verdi. İmamoğlu, "Hemşehri duygusuyla, İstanbullu olarak takip ediyor. Müteşekkirim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '40 bin tablet' eleştirisine yanıt verdi.

Odatv'nin aktardığına göre kimseye nispet yapmadıklarını söyleyen İmamoğlu, "Benim güzel hizmetlerimi ne kadar sıkı takip ediyor ki, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndeki açılışta, 40 bin tableti anlatıyor. Gurur duyduğu için mi anlatıyor, yoksa espri olsun diye mi?" dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

"40 bin tableti az buluyor. Çok iyi takip ediyor. Ama galiba o belediyenin de (Şahinbey Belediyesi) tabletleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alıp, dağıttığı konusunda kendi ifadesi var. Önemli değil; 70 bin Milli Eğitim’den alsın, 100 bin öbürü alsın, ama benim vatandaşım alsın.”

Cumhurbaşkanlığı makamının her vatandaşa eşit mesafede durmak gibi bir misyonunun olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İyi ise, hepsini alkışlayan; kötü ise ‘Bir dakika yanlış yapıyorsunuz, eksik yapıyorsunuz’ diyebilmesi lazım. Ama bu ülkenin son psikolojisi, o anlamda hoş değil. Yani parti üzerinden bir belediyeyi alkışlamak ya da alkışlatmaya başlamak… Yani ben, beni çok sevdiğini düşünüyorum. Takip ediyor yani. Hizmetlerimi takip ediyor.

Erdoğan: Birisi İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Böyle allamak pullamak olur mu? MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyorhttps://t.co/0yCYsnIlPT pic.twitter.com/BNd4ougMZy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 12, 2021

Umudumu artıran bir başka şey; gerçekten 40 bin tableti Rize’ye gidip konuşan Cumhurbaşkanı. Takip ediyor beni. Hemşehri duygusuyla, İstanbullu olarak takip ediyor. Müteşekkirim. İnşallah şu otobüs imzasını atsın da biran evvel otobüslerimize de alalım."

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 40 bin tablet dağıtıldığını da hatırlatarak "Geçtiğimiz günlerde birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Böyle allamak pullamak olur mu? MEB'in dağıttığı 2 milyon tableti bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmüyor. Bakın, ilçe belediyesi" demişti.