Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti.

Haberi kişisel Twitter hesabından duyuran Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. Topbaş, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu.

Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 13, 2021​

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kişisel Twitter hesabında "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun" paylaşımında bulundu.

Kalın, şöyle devam etti:

"Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin."

Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.



Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 13, 2021

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Topbaş'ın ölümünün ardından paylaştığı mesajda "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın vefatını teessürle öğrendim" ifadesini kullandı. Yerlikaya, Topbaş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’ın vefatını teessürle öğrendim.



Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/dawXUAenvM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2021

​Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Topbaş'ın ölümü üzerine şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "İstanbul’umuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

İstanbul’umuza yıllarca hizmet eden, arkasında sayısız eser bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 13, 2021

​Öte yandan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim" dedi.

Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/wDICQc4tHr — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 13, 2021

​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın hayatını kaybettiğini öğrendim.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 13, 2021

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