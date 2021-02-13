14 yaşındaki kick boks sporcusundan günlerdir haber alınamıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde annesi ve 2 erkek kardeşiyle yaşayan, babası Antalya’da çalışan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz, 1 Şubat'ta evinden ayrıldı. Tüysüz’den bir daha haber alınamadı.

Endişelen annesi Derya Tüysüz, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. Polis ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı ancak bir sonuca ulaşılamadı.

Babasını sosyal medyadan engellediği öğrenildi

Antalya’da makine operatörü olarak çalışan Caner Tüysüz, kızının kendisini sosyal medyadan engellediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kızım dönmeyince eşim kayıp ihbarında bulunmuş. Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden kızımla konuştum. Bana 'Sen gelirsen, ben eve dönerim' diye mesaj attı. Ben de durum üzerine Milas’a geldim. Bana 'Geldiğini ispatla' dedi. Otogardan fotoğraf attım. Fotoğraf attıktan sonra beni sosyal medyadan engelledi. Telefonuna cevap vermiyor. Haber alamıyorum. Tanıdığı arkadaşlarına sordum, evlerine gittim, belki oradadır diye. Ama kimsenin haberi yok, endişeliyim.”