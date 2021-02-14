Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: Siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş

Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşmasına Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği, bunun üzerine görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu, kendisine "story şebeği" diyen Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yanıt verdi.

Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu'nun geçen günlerde Instagram hesabından oryantal yaptığı bir dans videosu paylaşması sonucu Habertürk'teki işine son verildiği öne sürülmüştü.

Ardından bir açıklama yapan Sarıoğlu, Habertürk yönetiminin kendisini geçmişte de sosyal medya paylaşımları üzerine uyardığını söyledi. T24'ün haberine göre, "Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu fakat kanalın görüşüne de saygı duyduğunu" belirten Sarıoğlu, Habertürk'teki görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sarıoğlu'nu hedef alan yazısında, "Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir 'story şebeği' gördüm" ifadelerini kullandı.

'Kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin'

Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda, Ahmet Hakan'a şu sözlerle yanıt verdi:

"İzlemeyen, konuşmayan, yazmayan kalmasın lütfen, alınırım. O her şeyi çok bildiklerini sanan, benim oryantalimden daha kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin. Elden ele gönderin, paylaşın. Ülkede oryantal açığı varmış! İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe."

Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: Siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demişhttps://t.co/YLXqhXyil0 pic.twitter.com/dBd40vLbRd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 13, 2021

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