Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti

Samsun'da 2 çocuk annesi Mihrican Ekmenci (46) ile eşi Oğuz Taner Ekmenci (50) arasında Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz Kağan Ekmenci, eşini boğazından bıçakladıktan sonra 112'yi arayarak olayı haber verdi.

Ardından babaannesinin yanında kalan lise son sınıf öğrencisi oğlunun yanına giden Oğuz Kağan Ekmenci, olayı anlattıktan sonra tekrar evine dönerken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Mihrican Ekmenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin İstanbul'daki bir üniversitenin tıp fakültesi bölümünde öğrenim gören bir kızları da olduğu öğrenildi.