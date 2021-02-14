Kayıt
10:15 14 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: AK Parti yoksulluğu bitirmek istemiyor

    © AA / İbrahim Yozoğlu
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 52
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1043789503_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_ecd619f26dfb9d0ad2d3a4796ed5a0b4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102141043807317-chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ak-parti-yoksullugu-bitirmek-istemiyor/

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ülkede yoksulluk ve işsizliğin ortadan kalkması için ekonomi politikalarının 180 derece değişmesi gerektiğini söyledi. Çözüm önerilerini açıklayan Kılıçdaroğlu, “AK Parti yoksulluğu bitirmek için değil, yoksulluğu yönetmek için çaba harcıyor” diye konuştu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir ile Parlamento Muhabiri Hüseyin Şimşek’in yoksulluk ve işsizlik konusundaki sorularını yanıtladı.

    'Faiz-döviz ekseninden ivedilikle çıkılması gerekiyor'

    İş bulma ümidi olmadığı için iş aramayanların sayısı 1 milyon 674 bine dayanmış durumda. Hâlâ umudunu kaybetmeden iş arayan işsizler ise 4 milyonun üzerinde. Türkiye’nin en can alıcı sorunlarının başında gelen işsizliğe ilişkin işsizleri de heyecanlandıracak çözüm öneriniz nedir?

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA
    Kılıçdaroğlu: Ben Biden’cı değilim

    "Bu konuda ivedilikle şunlar yapılabilir. Kamuda boş olan kadrolara KPSS sonuçları dikkate alınarak, mülakat sınavı yapılmaksızın atama yapılır. Özellikle eğitim, güvenlik (sosyal güvenlik dahil) ve sağlık kadrolarında devlet boşluk kabul etmemelidir. Eğitimde ciddi yatırım sorunumuz var. Birleştirilmiş sınıflar ve ikili eğitim uygulamalarına son verilerek, çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almaları için ihtiyaç duyulan yeni dersliklerin yapımına ivedilikle başlanır ve atma bekleyen öğretmenlerin önemli bir kısmı çalışmaya başlar. Belli bir nüfusun üstünde olan köylerde köy okulları yeniden açılarak, taşımalı eğitime büyük ölçüde son verilir. Kamuda boş olan engelli kadroları KPSS sınav sonuçları dikkate alınarak mülakat yapılmaksızın atamaları yapılır. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun çalıştırdığı kömür işletmelerinde özellikle ve öncelikle Zonguldak’ta yeni istihdam sağlanarak üretim artırılır. Tarım ve hayvancılıkta belli büyüklüğe ulaşmış köylere ziraat mühendisi ve veteriner kamu görevlisi olarak atanır. Asgari ücret vergi dışı bırakılarak, istihdamın işveren üzerindeki yükü hafifletilir. Bu özellikle kayıt dışı istihdamın önlenmesi açısından da önemlidir. Kuşkusuz istihdam sorununa kalıcı çözüm, izlenen ekonomi politikasının 180 derece değişmesine bağlıdır. Türkiye’nin ivedilikle faiz-döviz ekseninden çıkarak, yatırım, istihdam ve üretim eksenine dönmesi gerekiyor. Maliye ve para politikalarının da bu amaca yönelik olması gerekiyor. AK Parti izlediği faiz - döviz eksenli politikalarla eşitsizlikleri hem ekonomik hem de sosyal yaşamda artırmıştır."

    'Aile Destekleri Sigortası'nı mutlaka çıkaracağız'

    AKP döneminin en belirgin özelliği tüketici borçluluğu oldu. Eskiden tüketmek için borçlanılmazdı, şimdi bu durum tersine döndü. Yurttaş borçluluğu hanelerin de huzurunu kaçırıyor. Bu konuda ne yapmayı planlıyorsunuz?

    "Maalesef sözünü ettiğiniz tablo özellikle son yıllarda daha da belirginleşti. Eşitsizliklerin artması, varsılların daha zengin, yoksulların da daha fakir olacağı bir ekonomi politikası izlendi. Bu politika AK Parti iktidarı tarafından halen kararlılıkla sürdürülüyor. AK Parti yoksulluğu bitirmek için değil, yoksulluğu yönetmek için çaba harcıyor. Yoksulların inançlarını da istismar ederek bunu yani yoksulluğu bir “kader” olarak topluma sunuyor. Ve yaptığı sosyal yardımlarla da ki bunu bir hak olarak değil, AK Parti’nin bir lütfu olarak yapıyor, yoksulları yanında tutmaya çaba harcıyor. Ama öyle görünüyor ki bunun da sonuna gelindi. Çünkü AK Parti yerel yönetimlerde 'CHP’ye oy verirseniz yardımlar kesilir' propagandası ile oy toplamaya çalışıyordu. Ama seçimlerden sonra sosyal yardımların hem kesilmediği hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine hiçbir ayırım yapılmaksızın yardımların ulaştığı görüldü. Kuşkusuz bunlar geçici önlemler. Kalıcı olanı ise istihdam alanını büyüterek herkesin kendi geçimini kendi emeği ile sağlayabileceği bir düzeni inşa etmek. Bu konuda ivedilikle yapılması gereken “Aile Destekleri Sigortası”nı hayata geçirmektir. Uluslararası Çalışma Örgütünün (İLO) 102 sayılı 'Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi'nin gereğini yapmaktır. Bu sözleşme 1971 yılında TBMM’de kabul edildi… 50 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın 'Aile Destekleri Sigortası' yasası çıkarılmadı. Bunu mutlaka çıkaracak ve sosyal barışı sağlayacağız. Hiçbir yurttaş aç ve açıkta kalmamalı. Burada acı olan nokta ise sendikaların bu konudaki suskunluğu."

    'SGK'yı batıranlar maalesef bunlar'

    Emeklilik yaşı ve maaşı bu iktidar döneminde emekçiler aleyhine değiştirildi. Emeklilik ikramiyeleri de düşürüldü. Eski bir SSK bürokratısınız. Bu sistemde ne tip sorunlar gözlüyorsunuz?

    "Şu anda ekonominin en büyük karadeliği Sosyal Güvenlik Kurumunun açıklarıdır. AK Parti sosyal güvenlik sistemindeki açıkları düşürmek için emeklilik yaşını yükseltti, kadın 34, erkek 43 yaşında emekli olabiliyordu AK Parti bunu aşamalı olarak 65 yaşına çıkardı. Sigortalılıkta prim gün sayısını artırdı, 7 bin günden 9 bin güne çıkardı. Emeklilikte aylık bağlama oranını düşürerek 2008 sonrası emekli olanların en az 1.000 TL daha az emekli aylığı almalarının yolunu açtı. Bütün bunlara rağmen açıklar azalmadı maalesef giderek arttı ve artmaya da devam ediyor. Daha garip olanı ise sosyal güvenlik sisteminde yaşanan tablo bilinmesin diye Sosyal Güvenlik Kurumunun istatistikleri bütün ayrıntılarıyla yayınlanmıyor. Oysa SGK’nin yönetiminde emekliler ve sendika temsilcileri var. Gerçekleri sendika ve emekliler de açıklayabilirler. Ama açıklayamıyorlar çünkü korku dağları sarmış durumda. Ama aşacağız. Hem gerçekleri kamuoyu ile paylaşacak hem de tüm sorunları çözeceğiz. İşin gerçeği ne biliyor musunuz? Sosyal güvenlik sistemini batıranlar maalesef bunlar."

    'Erdoğan olayı siyasi kavgaya dönüştürmeye çalışıyor'

    Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemine destek vermekte çekingen davrandığınız yorumlarına hak veriyor musunuz?

    Kılıçdaroğlu'nun esnafı ziyareti
    © AA
    Kılıçdaroğlu: Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu

    Boğaziçi öğrencilerinin ve hocalarının yaptıkları eylemlere saygı duyuyorum. Kendi üniversitelerini korumak istiyorlar, kayyum bir rektör istemiyorlar. Bunu her ortamda dile getiriyorum. Bizim o direnişi çalma hakkımız yok. Öğrencilerin haklı direnişini ellerinden alıp da, ‘Bu bir CHP direnişidir’ demeye hakkımız yok. Onların Anayasa’ya uygun gösterilerini, saygıyla karşılıyoruz. Erdoğan, bizi zorla oraya yamamak istiyor. Olayı siyasi kavgaya dönüştürmeye çalışıyor. Biz Boğaziçi’ne duyduğumuz saygı gereği oraya girmiyoruz. Ama gözaltına alınan öğrencilerin yanında durduk. Şu anda tutuklu olan öğrencilerle milletvekillerimiz görüşüyorlar. Gerekirse onlara her türlü hukuk desteği veriyoruz. Buradan da bir çağrı yapayım. Bu öğrencilere terörist ve bunun ötesinde ‘yılan’ dendi. Ve bu öğrenciler serbest kaldılar. Niçin, Anayasa’ya uygun olarak gösteri yaptıkları için. Silahsız ve saldırısız gösterilerini yaptılar. Bu öğrencilere terörist demek suçtur. İki açıdan. Bir, tazminat davası açmaları lazım, iki, söyleyenler hakkında suç duyurusunda bulunmaları lazım. Bu konuda İstanbul Barosu’nun bu öğrencilere destek vermesi lazım.

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu: Şu anda TBMM, AK Parti ve MHP'nin vesayeti altında
    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
    CHP'de kurultay: Kemal Kılıçdaroğlu 6. kez Genel Başkan seçildi
    CHP'li Toprak'tan Altaylı'ya açık mektup: Millet İttifakı’nı yüzde 50 bandına taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu vizyonudur
    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, 'Kemal Kılıçdaroğlu' bulvarının adını değiştirdi
    Etiketler:
    Yoksulluk, işsizlik, Boğaziçi Üniversitesi, Emekliler, açıklama, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM'in Eskişehir'deki Anadolu, Bursa'daki Karacabey, Malatya'daki Sultansuyu işletmelerinde pistlerin şampiyonluk adayı taylarını yetiştiriyor. Turbo, Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Baba Mevlüt, Kurtel, Sonalp, Hisarbey, Özgünhan, Ateştopu gibi bir dönemin şampiyon atların tayların ocak ayı itibarıyla doğumları gerçekleşiyor. Haziran ayına kadar sürmesi planlanan doğumlarda toplam 366 tayın dünyaya gözlerini açacağı tahmin ediliyor.
    Şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açmaya başladı: 366 tayın doğması bekleniyor
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet