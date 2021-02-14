Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan mutant virüs uyarısı: Türkiye geneline sirayet etmiş olabilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İlhan, mutant virüsün Türkiye geneline yayılmış olabileceğini belirterek, "Artık bildiğiniz gibi PCR testinden sonra mutant virüs araştırması yapılıyor. Virüsün bulaştırıcılığın fazla olduğunu düşündüğümüzde önlemlere en az 1 kat daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

İlhan, "Vaka artışlarının nedenine baktığımızda iki neden olabileceğini kestirmek mümkün. Bir tanesi, mutant virüsten kaynaklanan artışlar söz konusu olabilir. Bir tanesi de maalesef çok uyarmaya rağmen hafta sonu vatandaşlar evlerde, ticari yerlerde bir araya gelmekten çekinmiyor. Bir araya geldikçe de açıkçası vakalar artıyor. Hatta bunu hemen görüyoruz. Dikkat ederseniz hafta sonu vaka tespiti çok olmuyor, pazartesi günleri hafif artmaya başlıyor, salı, çarşamba giderek artıyor. Salı, çarşambadan itibaren artış eğilimi gözüküyor. Bunun nedeni de açıkçası ham hafta sonu bir araya gelmeler hem de mutant virüs olduğu kanısındayım" diye konuştu.

'Maskenin çıkarıldığını gözlemliyoruz'

Prof. Dr. İlhan, dışarıda vatandaşların fiziksel mesafeye ve maske takmaya dikkat etmediğini vurgulayarak, "Hafta sonu kısıtlamaya uyacak şekilde, kısıtlamanın anlamını bozmayacak şekilde, belki bir parça çıkıp temiz hava almak doğru olabilir; ama burada da maskeye, fiziksel mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Eve gelindiğinde banyo yapılması, bütün vücudun yıkanması gerekiyor. Bunun yanı sıra dışarıda mesafeye uyulmadığını ve maskenin çıkarıldığını gözlemliyoruz. Yoksa tek başına kişi mesafeye uyarak, maske takarak yürüyüş yapsa elbette risk çok daha düşük olacak. Buna uyulmadığı için de açıkçası bulaştırıcılığın yüksek olduğunu gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.