Koronavirüsle mücadelede 'yerinde karar' dönemi yarın başlıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında yarın yeni bir dönem başlatılıyor. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak.

Yarından itibaren, il bazında '7 günlük vaka' sayılarının ortalaması, canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgın yönetiminde yeni döneme geçtiklerini belirtmişti. Koca, bu dönemin adının ise 'yerinde karar dönemi' olduğunu söylemişti.