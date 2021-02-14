Gökçek: İmamoğlu beni engelledi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini Twitter'dan engellediğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun kendisini engellediğini söyledi.

Ekran görüntüsü paylaşan Gökçek, "Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?" ifadesini kullandı.