Gökçek: İmamoğlu beni engelledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun kendisini engellediğini söyledi.
Ekran görüntüsü paylaşan Gökçek, "Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?" ifadesini kullandı.
EKREM İMAMOĞLU’NUN BENİ ENGELLEDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 14, 2021
NEDEN KORKTU Kİ? pic.twitter.com/mWAfZJmqmV
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