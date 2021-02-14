Kadir Topbaş'ın oğlu babasının ölüm nedenini açıkladı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş dün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Cenazesi bugün toprağa verilen Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, babasının ölümüyle ilgili şunları söyledi:

"Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak."