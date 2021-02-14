Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Gara bölgesinde hayatını kaybeden sivillere ilişkin mesaj paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın, Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada alıkoyduğu 13 sivili öldürdüğünü vurguladı.
PKK executes 13 civilian captives in a cave in #Gara, Iraq. It attacks Turkish & Iraqi security forces & civilians. It continues its terrorist attacks in northern Syria.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 14, 2021
The world is silent. This silence is a shameful act of complicity.
But we will not remain silent.
Kalın, Twitter'dan İngilizce paylaştığı mesajda, "Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.
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