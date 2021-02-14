Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Gara bölgesinde öldürülen sivillere ilişkin mesaj: Sessiz kalmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK'nın, Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada alıkoyduğu 13 sivili öldürdüğünü söyledi.

PKK executes 13 civilian captives in a cave in #Gara, Iraq. It attacks Turkish & Iraqi security forces & civilians. It continues its terrorist attacks in northern Syria.



The world is silent. This silence is a shameful act of complicity.



But we will not remain silent. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 14, 2021

Kalın, Twitter'dan İngilizce paylaştığı mesajda, "Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.