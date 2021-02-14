İletişim Başkanı Altun: Türkiye, terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanılığı'nın Gara'da 13 sivilin PKK tarafından katledildiğini duyurmasına ilişkin, "Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivilin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Altun, "Terör örgütlerinin destekçilerini ve sözcülerini, besledikleri terör örgütlerini kilometrelerce uzaktan kontrol edenleri gayet iyi tanıyoruz. Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Milletimizin başı sağolsun.

Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır.

Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir https://t.co/2aTuvPrYS4 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2021

​Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir" dedi.