Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden Pençe-Kartal 2 Harekatı sırasında 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmasının ardından taziye mesajı yayınladı.

Xain terror hücumu nəticəsində Türkiyənin 13 vətəndaşının öldürülməsi xəbəri bizi çox kədərləndirdi. Şəhidlərin ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına başsağlığı bildiririk. Dinc insanlara qarşı törədilən terror aktını şiddətlə qınayırıq.



Başın sağ olsun, qardaş #Türkiyə! https://t.co/6x66A6zmbs — Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) February 14, 2021

​Twitter'da yaptığı paylaşımda Türkiye'ye başsağlığı dileyen Bayramov, "Hain bir terör saldırısında 13 Türk vatandaşının öldürüldüğü haberinden derin üzüntü duyuyoruz. Şehitlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Sivillere yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Başın sağolsun kardeş Türkiye" ifadelerini kullandı.