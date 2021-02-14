Kavala: Dava sürecim hukuksuzluk tiyatrosuna dönüştü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkında verdiği hak ihlali kararı ve yerel mahkemelerin tahliye kararlarına rağmen üç buçuk yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, yargılama sürecini "Hukuksuzluk, adaletsizlik tiyatrosu" diye niteledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Osman Kavala ve gazeteci-yazar Ahmet Altan'ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Çakırözer, "Osman Kavala’nın AİHM ve Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen hukuksuz tutukluluğu Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti açısından turnusol kağıdıdır. Kavala, Ahmet Altan ve diğer siyasi tutuklular zindanlarda tutulduğu sürece Türkiye’de hukuk devletinden bahsetmek mümkün olamaz. Yeni Anayasadan bahsedenler öncelikle mevcut Anayasaya uyarak, tarafı olduğumuz AİHM kararlarına tam uyum sağlamalıdır” dedi.

'Eşim Ayşe Buğra gibi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gibi ben de ülkem için üzülüyorum'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, yapılan son duruşmada hakkındaki tüm iddialar bir dosyada toplanarak tutukluğuna devam kararı verilen Kavala, Çakırözer’le yaptığı görüşmede, “Benimle ilgili davalar baştan beri hukuki bir süreç olmaktan uzaktı. Gelinen noktada maalesef bir tiyatro halini aldı. Hukuksuzluk, adaletsizlik tiyatrosuna dönüştü” ifadesini kullandı.

Yeni atanan rektör Melih Bulu’ya karşı protestolarını sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine Silivri’den dayanışma mesajı gönderen Kavala, "Eşim Ayşe Buğra gibi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gibi ben de ülkem için üzülüyorum” dedi.