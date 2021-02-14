Genelkurmay Başkanı Güler, Gara’daki mağarayı anlattı

Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler "PKK terör örgütü unsurlarını etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla yaptığımız bu harekatla teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargahları ve de mağaraların imhası planlanmıştır" diye konuştu.

Güler, "Harekat alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde, bugüne kadar icra ettiğimiz harekatların hemen hemen en büyük bölgesidir. Bu geniş bölgede önemli tüm hedeflerin vurulması da planlanmıştır" ifadesini kullandı.

Söz konusu mağaranın özelliklerine ilişkin de bilgi veren Güler, şunları söyledi:

"Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiş. 3. gün akşamüstü mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist, unsurlarımız tarafından yakalanmıştır. 4. gün, yani bugün yine aynı noktadan sabah aynı şekilde kaçmaya çalışan başka bir terörist de ele geçirilmiştir. Bu teröristler içerde toplam 8 teröristin olduğunu açıklamıştır."