Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gara ile ilgili 'provokatif paylaşım yapanlar' hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının Gara'da öldürülmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü Gara olayı ile ilgili 'provokatif paylaşım yapanlar' hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının Gara'da öldürülmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
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