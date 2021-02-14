Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gara ile ilgili 'provokatif paylaşım yapanlar' hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü Gara olayı ile ilgili 'provokatif paylaşım yapanlar' hakkında soruşturma başlattı.