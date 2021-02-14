AK Parti Sözcüsü Çelik: PKK’ya siyasi gerekçe uyduranlar, ‘cinayet siyaseti’ yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cinayet siyasetini meşru kavramları istismar ederek dolaşıma sokanların ve PKK cinayetlerini lanetlemek yerine güvenlik güçlerimizi suçlayanların caniliği tescillidir. Cinayet şebekesiyle alçaklıkta yarışan tek şey varsa o da cinayet siyasetidir” dedi.