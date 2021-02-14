Eyüpsultan'da kapalı spor salonunun çatısı çöktü: 6 araç çatının altında kaldı

Eyüpsultan'da bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü. Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, 6 araç çatının altında kaldı. Mahallede elektrik kesintisine de neden olan olayda araçlarda hasar oluştu.

Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak'ta Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kaplı spor salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle gürültüyle çöktü.

Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, mahallenin elektrikleri kesildi. 6 araç çatının altında kaldı. Seslerin duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eyüpsultan'da bir lisenin kapalı spor salonunun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü, 6 araç çatının altında kaldı https://t.co/XqBUCmrSxu pic.twitter.com/q07znXyjYP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 14, 2021

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Aktaş, "Az önce şiddetli bir gürültü geldi. Biz de dışarı baktık araçlar çatının altında kalmış. Mahallenin elektrikleri de kesildi" dedi.