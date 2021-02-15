Afyonkarahisar'daki 3,9 büyüklüğünde depremle ilgili Vali Çiçek'ten açıklama: Kaybımız ve zayiatımız görünmüyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Gökmen Çiçek depremle ilgili "Kaybımız ve zayiatımız görünmüyor. Geçmiş olsun Afyonkarahisar" bilgisini paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.08'de Dinar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.05 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Dinar ilçemiz Duman köyünde 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiş, çevre ilçelerimizden de hissedilmiştir. Çok şükür kaybımız ve zayiatımız görünmüyor. Geçmiş olsun Afyonkarahisar" ifadesini kulandı.

Geçmiş olsun Dinar. Geçmiş olsun Afyonkarahisar. Merkez üssü Dinar ilçemiz Duman köyü 3.9 şidetinde deprem meydana gelmiş çevre ilçelerimizdende hissedilmiştir.Çok şükür kaybımız ve zayiatımız görünmemektedir — Gökmen Çiçek (@gokmen_cicek_) February 14, 2021

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