Çiçekçiler 14 Şubat'ta koronavirüs kısıtlamalarından muaf tutuldu

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiçekçiler satışlar için 'Umduğumuz gibi olmadı' yorumunu yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle çiçekçiler 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Genelgede 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle talepte yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, “Çiçek satışı yapılan iş yerlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi­ Pazar günlerinde 10.00-­17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” ifadeleri yer almıştı.

Taksim’de çiçek tezgahı sahibi olan bir çiçekçi, “Turist gelirse turistlere çiçek satıyoruz şu anda. Yasak dolayısıyla Türk vatandaşlarımız yok. Karda kışta birkaç turist geliyor. Umduğumuz gibi olmadı” şeklinde konuştu.

14 Şubat'ta koronavirüs kısıtlamalarından muaf tutulan çiçekçiler: Umduğumuz gibi olmadı https://t.co/0F3E7hmHz6 pic.twitter.com/TqfiOuLNmE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 15, 2021

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