Taciz davasında 4 yıl sonra yeniden rapor istendi: 'Bana tekrar tekrar bu olayı hatırlatıyorlar'

İstanbul’da bir hastanenin genel cerrahi bölümünde doktorluk yapan A.A’ya, muayene ettiği hastası Ç.A’ya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hem asliye hem de ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

Adli tıp raporu alınmasına karşın mahkeme 4 yıl sonra yine adli tıp raporu istedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, mahkemeye itiraz eden Ç.A. ve avukatının talebi, kabul edilmesine rağmen geçen günlerde görülen duruşmada mahkeme yine adli tıp raporu istedi.

Avukat Ekin Başak Kaynakçı, “Müvekkilim 8 Mart’ta muayeneye çağırılıyor. Aynı şeyler defalarca yaşatılıyor. Müvekkilim 4 ayrı yere zaten beyan vermişti” dedi.

'4 kere ifade verdi ve hepsi tutarlı'

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşma ile ilgili bilgi veren Kaynakçı, “Mevcut bir rapor verken olayın yaşanmasından yıllar sonra ısrarla rapor istenmesini mantıklı bulmuyoruz. 4 yıl içinde müvekkilimin hayatı değişti. Şu an çok üzgün ‘Bana tekrar tekrar bu olayı hatırlatıyorlar’ diyor. Müvekkilim Emniyet’te, adli tıpta, savcılıkta, mahkemede beyanda bulundu. 4 kere ifade verdi ve hepsi tutarlı. İkinci kez adli tıp raporu istemek yerine bu beyanların tutarlılığına bakılması gerekiyordu. Hastane yönetimine daha önce de 3 ayrı kadın A.A. tarafından taciz edildiği iddiasıyla şikâyette bulundu. Bu zaten çok önemli kanaat getirici bir durum” dedi.

Müvekkilinin 8 Mart’ta mecburen muayeneye gideceğini dile getiren Kaynakçı, “Umarım adalete olan güvenimizi sarsacak bir rapor yazılmaz” ifadelerini kullandı. Sanık A.A. ise istismar iddialarını kabul etmedi.