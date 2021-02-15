Eğitim-Sen Genel Başkanı Kurul: Yüz yüze eğitimin ağır sonuçları olabilir

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, bugün köy okulları için yüz yüze başlıyor. Ancak, bazı illerde, vaka artışları nedeniyle köy okullarındaki yüz yüze eğitim ertelendi. Diğer sınıflar ise bir süre daha uzaktan eğitim alacak.
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, köy okullarında görevli eğitim çalışanlarının il ya da il merkezlerinde ikamet ettiklerini dolayısıyla köy okullarında dahi hareketlilik olacağına işaret eden Kurul, taşımalı eğitimden vazgeçilerek kapatılan köy okullarının açılması çağrısında bulundu. Kurul, ortaokul ve lise öğrencilerinin hastalanma ve virüsü bulaştırma konusunda yetişkin özellikleri taşıdığını kaydederek, “Sınıf mevcutlarını 20’nin altına düşürecek önlemler mutlaka alınmalı” dedi.
Kurul; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'köy gibi seyrek nüfuslu yerleşim yerleri' tanımlamasının kapsamının belirsiz olduğunu, 2014’te birçok köyün mahalleye dönüştürüldüğünü de anımsatarak, “Bunlar köy olarak mı değerlendirilecek? Zaten köy olanlarda yerinde kararlar, hangi organlarca nasıl alınacak? Bu soruların yanıtları henüz yok” ifadelerini kullandı.
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