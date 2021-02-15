Galata'da tarihi binayı örten dev Nusret posterine tepki: 'Kültür varlığı mevzuatına aykırı'

Dünya çapında tuz serpme hareketiyle tanınan kasap Nusret Gökçe, yeni şubesinin açılacağı İstanbul Galata Meydanı'nda bulunan tarihi binaya kendi posterini astırdı.
Gökçe'nin asılan posterinin tüm binayı kaplaması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Konuya tepki gösteren isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı’na yapılan bu uygulama kabul edilemez. Tarihi binanın bu şekilde kapatılması reklam yönetmeliği ve kültür varlığı mevzuatına aykırıdır. İzinsiz uygulama hakkında işlem yapacağız" ifadelerini kullandı.
Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı’na yapılan bu uygulama kabul edilemez.— Mahir Polat (@mhrpolat) February 14, 2021
Tarihi binanın bu şekilde kapatılması reklam yönetmeliği ve kültür varlığı mevzuatına aykırıdır. İzinsiz uygulamaya hakkında işlem yapacağız. https://t.co/gYjOc4raJh pic.twitter.com/x9Bh0H2Syi
Gökçe'ye ayrıca, İstanbul'da satın aldığı oteli tanıtırken paylaştığı videoda yatağa atlarken cinsel organının gözükmesi nedeniyle de soruşturma açılmıştı.
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