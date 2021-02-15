Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'ya: 'Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı'nın Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının öldürülmesine sessiz kalmasını eleştirdi. Çavuşoğlu, "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı devam ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, öldürülen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve “benim teröristim kötü, senin teröristin iyi” anlayışı devam ediyor. #PKKHainBirTerörÖrgütüdür!#KahrolsunPKK — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 14, 2021

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü duyurulmuştu.