Yangından baygın kurtarılan köpek kalp masajıyla hayata döndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Cumartesi gecesi bir mobilya dükkanında çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler yangını söndürdü. İtfaiye ekibi, mobilya dükkanında baygın halde bir de köpek buldu. Dumandan etkilenen köpek, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Oksijen verilen ve kalp masajı yapılan köpek, uzun uğraşların sonunda kendine geldi.

© DHA Bursa'da yangından kurtarılan köpek

Daha sonra yeniden mobilya dükkanının önüne giden köpek, kapının başında beklemeye başladı. İş yeri sahibinin gelmesiyle sahibinin kucağına atlayan köpek, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Yangında, mobilyalar büyük oranda zarar görürken, iş yerinde hasar oluştu.

Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.