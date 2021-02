Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılama randevu sistemini öğleden sonrası için her 5 dakikada 1’e çekti

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı için normalde her 10 dakikada bir açılan Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS), öğleden sonrası için her 5 dakikada bire çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın kararına göre bundan böyle her gün öğleden önce her 10 dakikada bir, öğleden sonraları ise her 5 dakikada bir kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacak.

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre, öğleden sonrası için geçerli olan uygulamanın aile sağlığı merkezlerinde kalabalığa neden olacağını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, hafta sonu hastanelerde uygulanan bugün ise aile sağlığı merkezlerinde hayata geçen uygulamaya tepki gösterdi.

Uygulamanın aile sağlığı merkezlerinde kaosa neden olacağını öne süren Eryazğan, "Beş dakikada bir demek, öğleden sonra bir hekime her saat için 12 randevu demek. Yaklaşık dört saat için her hekime 48 randevu demek. Aile sağlığı merkezinde beş aile hekimi varsa, toplamda 240 kişi demek. 240 kişinin bir aile sağlığı merkezinde aşı olması, hem aşı alanlarının kısıtlı olması nedeniyle hem de aşılama programının çok ağır ve aksak çalışmasından dolayı, yüzde 50’sinin aşı olamadan geri dönmesi demek" dedi.

'Uygulamada sorun çıkar'

AŞILA programının geçen cumadan bu yana tıkandığını söyleyen Eryazğan, şu tespit ve önerilerde bulundu: