Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasa yorumu: Otursunlar önce kendi aralarında anlaşsınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ile MHP'nin yeni anayasa konusunda kendi aralarında da anlaşamadıklarını savunarak, "Otursunlar önce kendi aralarında anlaşsınlar. Söylemleri arasında 180 derece fark var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Geniş tabanlı bir anayasa çalışması teklif edilirse tavrınız ne olur?" sorusuna "Bizim arzumuz demokratik parlamenter sisteme dayalı bir anayasa" yanıtını verdi.

AK Parti ve MHP'nin açıklamalarında bu yönde bir ifade olmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hatta Sayın Bahçeli yeni anayasa çalışmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirmek için bulunacaklarını söyledi" diye konuştu.

'Maalesef bir sivil darbe süreci içindeyiz'

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan, böyle bir şey söylüyorsa niye anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu da söylemelidir. Maalesef bir sivil darbe süreci içindeyiz. Bu süreçte sivil anayasa iklimi yok. Rahmetli Ecevit, koalisyon hükümeti döneminde Avrupa Birliği uyumu için birçok anayasa değişikliği yapmıştı. Hepsi de oy birliğiyle kabul edilmişti. Ayrıca öncelikli başka konular var. Ülkede o uygun iklim yok, tersine sivil darbe var. Ekonomik buhran var. Öncelikle bunun halledilmesi lazım. Ülkedeki gerginliğin yumuşatılması lazım. Yatağa aç giren insanlar var, işsizler var, zorda esnaf kardeşlerimiz var. Önce onların sorunlarını çözmek lazım."

Kılıçdaroğlu, AK Parti ile MHP'nin yeni anayasa konusunda kendi aralarında da anlaşamadıklarını savunarak, "Otursunlar önce kendi aralarında anlaşsınlar. Söylemleri arasında 180 derece fark var" yorumunu yaptı.