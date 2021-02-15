Bakan Selçuk açıkladı: Öğretmenler için aşılama başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin şubat ayının son haftasından itibaren aşılanmaya başlanacağını söyledi. Selçuk ayrıca, "Şu an itibariyle okullarımızın yüzde 98.2’sini oluşturan 49 bin 300 civarındaki okulumuz ‘okulum temiz’ belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi" bilgisini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim ikinci yarıyılının köy okullarında başlaması dolayısıyla Iğdır’da Gödekli İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu.

Bugün itibariyle köylerde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimin başladığını belirten Selçuk, "İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart 'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Okullar hangi koşullarda açıyoruz? Şunun bilinmesini isterim ki okulların açılmasıyla ilgili aldığımız kararlar uzun süren araştırma ve planlama kapsamında belirlendi.

'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Okullar hangi koşullarda açıyoruz? Şunun bilinmesini isterim ki okulların açılmasıyla ilgili aldığımız kararlar uzun süren araştırma ve planlama kapsamında belirlendi. Bunun ilk adımı tüm eğitim kurumlarının standarda tabi olmasıydı. Kararlılıkla tüm çocuklarımızın aynı sağlık güvenliği imkanı içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde bakanlığımızla TSE arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının iyileştirilmesi protokolü kapsamında kılavuz yayınladık.

'49 bin 300 civarındaki okulumuz yüz yüze eğitime hazır hale geldi'

Sınıflar, öğretmen odaları, okul bahçesi gibi okul binası içinde her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik. Kılavuz sonrasında okulların hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına okulun temiz belgelendirme programını da yürürlüğe aldık. Kılavuzla ilgili çalışmalarımızı ayrı ayrı yapma imkanı bulduk. Şu an itibariyle okullarımızın yüzde 98.2’sini oluşturan 49 bin 300 civarındaki okulumuz ‘okulum temiz’ belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi."

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Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ocak ayında başlayan aşılama sürecine de değinen Selçuk, "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubatın son haftası öğretmenlerin ilk doz aşılanmasına başlanacak" bilgisini verdi. Selçuk, sözlerini şöyle sonlandırdı: