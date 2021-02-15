Kayıt
12:12 15 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Döviz kurundaki düşüş otomobil satışlarını hareketlendirdi, şubat ayında 15 yılın rekoru bekleniyor

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 19
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104203/98/1042039818_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_e59d003bb65a5bca8a6a2075a097bf48.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102151043811976-doviz-kurundaki-dusus-otomobil-satislarini-hareketlendirdi-subat-ayinda-15-yilin-rekor-bekleniyor/

    Döviz kurunda ocak ayından bu yana yüzde 5'in üzerinde düşüş yaşanması otomobil satışlarını da hareketlendirdi. Markalar, kur avantajını kampanyalara yansıttı. Aracın alım maliyetinin aşağı çekilmesi, tüketici talebine de olumlu yansırken, sektör temsilcileri ay sonunda 60 bin adetlik rekor satış bekliyor.

    2021'nin ilk ayında beklentilerin üzerinde satış yaparak son 10 yılın ocak rekorunu kıran otomotiv sektörü, şubatta daha hareketli bir pazar yaşıyor. Ocakta satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60.3 artarak yaklaşık 44 bin adet olmuştu. Bu ay ise satışların 60 bin adetlere kadar çıkabileceği öngörülüyor.

    Dünya'nın aktardığı habere göre; Şubat 2020’de yüzde 89.44 artışla 47 bin 122 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Sektörün 10 yıllık şubat ayı ortalaması ise 44 bin adet. Sektör bu ay 60 bin adede ulaşırsa, son 15 yılın en yüksek şubat ayı satışı yapılmış olacak.

    'Kuru avantaja dönüştürdük'

    Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, kur farkını kampanyalarla avantaja dönüştürdüklerini açıklayarak, “Şubatta, ocak ayına göre biraz daha hareketlilik var. Kurdaki gevşemeyi yansıtmak amacıyla 10 Şubat'ta ilave kampanya açıkladık. Örneğin; Tucson modelimizde 37 bin TL'ye varan indirim yapıyoruz. Ayrıca, 0 faiz avantajımız da var. Böylece kur farkını kampanyalarla avantaja dönüştürüyoruz” dedi. Berkel, ay sonunda satışların 55-60 bin adetlere ulaşmasını beklediklerini söyledi.

    'Satışlar ocağı geçecek'

    Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, düşen kurlarla beraber kampanyaların arttığına ve bu sayede müşterilerin alım maliyetlerinin aşağıya çekildiğine değinerek, şubat ayına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: "Sektör 2021’e hızlı bir giriş yaptı. Bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60.3 artış gösteren satışlar 2021 için yapılan yüksek tahminleri destekler bir ortam yarattı. Ama yine de temkinli olmamızı gerektiren şartlar da önümüzde duruyor. Şubat ayı satışlarının, iki ayın sezonsal farklılığı kadar artmayacağını düşünüyorum. Ama yine de sektör ocak ayına göre daha yüksek bir satışa ulaşacak. Bunun en büyük destekçisi ise düşen kurlarla beraber artan kampanyalar olacak. Bu kampanyalar haliyle müşterilerin alım maliyetlerini bir miktar aşağıya çekecek.

    'Kampanyalar etkili oldu'

    Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, güçlü finansman kampanyaları ile satışların hareketlendiğini vurgulayarak, “Ocakta belli bir ivmelenme vardı, şubat ayı da buna paralel olarak devam ediyor. Faizlerin artmasıyla birlikte finansman kampanyaları öne çıkmaya başladı. Biz de müşterilerimizin karşısına çok güçlü bir finansman kampanyası ile çıkıyoruz ve bu satışlarımıza da yansıyor. Kur düşüşünün avantajını otomobillerimizi daha ulaşılabilir kılmak için finansman kampanyalarımızı güçlendirerek kullanıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz daha avantajlı şartlarda modellerimize sahip olabiliyorlar. Geçtiğimiz ay bir stok problemi yaşadık ancak bu ay böyle bir sorunumuz yok. Showroom’larımızda tüm modellerimiz mevcut” diye konuştu. Citroen ay sonunda yaklaşık 50 bin adetlik pazar öngörüyor.

    '2. elde fiyat dengelendi'

     İkinciyeni. com’un kur, sıfır otomobil ve ikinci el fiyat artışlarıyla ilgili hazırladığı sektör analiz raporuna göre, Ocak 2018’den bu yana üç kategoride de artış oranı ilk kez aynı noktada buluştu.

    İkinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el otomobil fiyatlarının dengelendiğini ifade etti. Ayyıldız, “İkinci el otomobil fiyatları Kasım 2020’ye göre yüzde 12’ye düştü. Hatta şubat ayının ilk haftasında fiyatlar gerilemeye devam etti ve toplamda yüzde 13’lük bir düşüş yaşandı. Son iki ayda kurda yaşanan sert düşüş özellikle orta ve üst segment araçlarda daha çok hissedildi. Bu da ikinci el araç almayı düşünenler için fırsat oluşturdu” dedi.

    'Yüksek kurlu stok var'

    Otomol CEO’su Uğur Sakarya da ikinci elde fiyatların daha fazla aşağıya inmeyeceğini belirterek, nedenlerini şöyle açıkladı: “Kur düşüşü ikinci el fiyatlarına daha fazla yansıyamıyor çünkü tüm bayi ve galerilerin elinde üç ay önce yüksek fiyattan aldıkları stoklar duruyor. Ortalama stok süreleri 100 güne çıktı. Bayiler bu araçları satabilmek için kasım, aralık aylarında takasa aldıkları ya da satın aldıkları fiyatın altına dahi indiler. Artık bu rakamların altına inmesi zor gözüküyor, herkes piyasanın açılıp satışların tekrar hızlanmasını bekliyor."

    Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın ise markalardan farklı olarak ikinci el araç fiyatlarında düşüşün nisan ayına kadar sürebileceğini öngörüyor. Yalçın, “İkinci el otomobilde 15 Kasım’dan bu yana fiyatlarda yaklaşık yüzde 15, satışlarda ise yüzde 40 oranında düşüş yaşandı. Fiyatların mart sonuna kadar yüzde 10 daha düşebileceğini, nisanda dengeleneceğini tahmin ediyorum” dedi.

    Otomobil üretimi azaldı, ticari hızlandı

    Ocak ayında otomotiv ihracatında yaşanan yüzde 5.5 düşüş, üretime de yansıdı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin ocak ayı verilerine göre; yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 106 bin 176 adet, otomobil üretimi ise yüzde 9 azalarak 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 110 bin 590 adede ulaştı.

    Büyük kamyonda yüzde 259 artış

    Yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 107 artarken, büyük kamyonda bu oran yüzde 259 oldu. Hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 5 arttı. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 37 bin 399 adet, traktör üretimi de 4 bin 414 adet olarak gerçekleşti. Ağır ticari üretimindeki artışta pandemiyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında lojistik pazarındaki büyüme etkili oldu.

    Çip krizinde endişe artıyor

    Pandemiyle birlikte tüketici elektroniğine olan talebin artmasıyla başlayan ‘çip krizi’ global piyasalarda giderek daha fazla otomotiv fabrikasının üretimi durdurmasına neden oluyor. Çip sorunu, henüz Türkiye’deki fabrikalara yansımadı. Ancak sektör bu konuda endişeli. OİB Başkanı Baran Çelik, “Henüz Türkiye’deki fabrikalarda üretimde çip kaynaklı bir sorun yaşamadık. Ancak bu konuda endişeliyiz. Maalesef çipte yaşanan tedarik sıkıntısının sektörü negatif etkilemesi muhtemel. Avrupa’daki fabrikalarda üretimler durmaya başladı” dedi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, ''Çip teminiyle ilgili sorun çözülene kadar, üretimlere ara verilecek dönemlerin olabileceğini düşünüyoruz. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir olumsuz etki yaşamadık” dedi. 

    İlgili konular:

    ‘İkinci el otomobil fiyatları tekrar yükselişe geçebilir’
    Otomotiv fiyatlarında düşüş bekleniyor
    Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi
    Avrupa'da elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı artıyor: Toplam pazardaki payları yüzde 22’nin üzerinde
    Bakan Varank: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu-Meteoroloji işbirliği mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak
    Etiketler:
    Otomotiv sektörü, Otomotiv pazarı, Otomotiv, Döviz kuru, Döviz, ikinci el otomobil, Euro, Dolar, ithalat, ihracat, Otomobil sanayi, Otomobil
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM'in Eskişehir'deki Anadolu, Bursa'daki Karacabey, Malatya'daki Sultansuyu işletmelerinde pistlerin şampiyonluk adayı taylarını yetiştiriyor. Turbo, Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Baba Mevlüt, Kurtel, Sonalp, Hisarbey, Özgünhan, Ateştopu gibi bir dönemin şampiyon atların tayların ocak ayı itibarıyla doğumları gerçekleşiyor. Haziran ayına kadar sürmesi planlanan doğumlarda toplam 366 tayın dünyaya gözlerini açacağı tahmin ediliyor.
    Şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açmaya başladı: 366 tayın doğması bekleniyor
    Karikatür
    Japonya'da yalnızlık ve izolasyon sorunlarıyla ilgilenecek bir bakan atandı
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet