İstanbul'da toplu taşıma yasağı esnetildi

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma yasağında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme ile yasak bundan sonra 12 yaş altına uygulanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen toplu taşıma kullanımı yasağıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi.

Kural 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi. Yeni uygulamaya göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile 12 yaş altı çocukların toplu taşımayı kullanması engellenecek.