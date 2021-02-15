Gara'da öldürülen 13 kişiden birinin daha kimliği tespit edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK tarafından öldürülen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan birinin daha kimliği belirlendi. Kimliği saptanan kişinin Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu ifade edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK tarafından öldürülen 13 vatandaştan birinin daha Malatya'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre kimliği belirlenen kişinin, Kırıkkale’nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu kaydedildi.

Bu arada, kimlikleri belirlenen 12 kişiden 6'sının naaşı memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir’in Mihalgazi ilçesine, Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Polis Sedat Yabalak Mersin’in Anamur ilçesine, sivil Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.

Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti.