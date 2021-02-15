Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler

Mersin'in Tarsus ilçesinde gözleri oyulan ve sopayla dövüldüğü tahmin edilen sokak köpeği mahalleli tarafından bulundu, köpek tedavi altına alındı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde gözleri oyulan ve sopayla dövüldüğü tahmin edilen bir köpek bulundu, köpeğe ilk müdahaleyi mahalleli yaptı.

Başından, gözünden ve bacaklarından yaralanan, aşırı kan kaybeden köpeğe tampon uygulayan mahalleli, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye giden Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilisi, hayvanı teslim aldı. Yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı veterinerine teslim edildi.

Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeğe dövüp işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.