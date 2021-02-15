YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama: Bakanlığın görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili görüş istedikleri Sağlık Bakanlığı'ndan bu hafta içi bir yanıt almayı beklediklerini söyledi. Saraç, "Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversitelerde uzaktan süren eğitimle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınladı.

Bu konuda bir anket yaptıklarını hatırlatan Saraç, bunun katılımcı sayısı bakımından Türkiye'de yapılan en büyük anketlerden birisi olma özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının karar alma süreçlerinde bir önemi olduğunu ifade eden Saraç, "Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz. Öğrencilerimizden sadece yüzde 11'i, öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifadeyle Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerini alma politikamız öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir" dedi.

'Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır'

Saraç, "Sağlık Bakanlığı'na bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşünün sorulduğunu belirterek "Sağlık Bakanlığı'nın görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" ifadesini kullandı.

Saraç, açıklamasına şöyle devam etti:

"Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı'na iletmiştik."

'Görüşleri dikkate alıyoruz'

Ankete gönüllülük esasında katılan 1 milyon 255 bin öğrenci ile 29 bin öğretim elemanına teşekkür eden Saraç, "Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Yetki alanımız dışındakileri de ilgililerle paylaşıyoruz" diye yazdı.

Saraç ayrıca ankete cevap veren öğrencilerin yüzde 55'inin kız öğrencilerden oluştuğunu kaydetti. Bunun umut verici bir ayrıntı olduğunu ifade eden Saraç, anket sonuçlarının bu hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

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