Çavuşoğlu: Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK katliamına sessizler ya da geçiştirmeye çalışıyorlar

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.