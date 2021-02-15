Nagehan Alçı: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe resmini yapan ortada yok, Doğu ve Selahattin tutuklu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Boğaziçi Üniversitesi'nde yere serilen Kabe fotoğrafıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Tutuklanan öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Uğuzeş için "Ne bu resmin yapımında varlar ne de söylendiği gibi yere seriyorlar" diyen Alçı, "Resmi yapan ortada yok" ifadesini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde tepki çeken Kabe fotoğrafıyla ilgili olarak bir köşe yazısı kaleme aldı.

Resmin bulunduğu sergisinin arkasında hiçbir öğrenci kulübünün bulunmadığını belirten Alçı, "Esasen bir sergi yapma fikri öğrencilerden de gelmemiş. Boğaziçi’nde protestolara destek veren akademisyenlerin bazıları 'Bilim ve sanatı kullanarak da kendinizi ifade edebilirsiniz' fikrini ortaya atmışlar" dedi.

"Bu kulağa hoş gelen bir fikir ancak öğrencileri provoke edip, kendi kavgalarını onlar üzerinden verenler varsa ve bunun bedelini gençler ödüyorsa orada ‘bir dakika’ demek gerekir" ifadesini kullanan Alçı, şöyle devam etti:

"Sonuçta sergi açmak düşüncesi böyle bir zeminden doğmuş. 9 öğrenci BOUN sergi platformu diye bir şey oluşturmuşlar. Ne LGBT ne Bilim Sanat vs hiçbir kulüple ilgisi yok. Bu 9 çocuktan 2’si halen tutuklu olan Doğu ve Selahattin. Başta 5 kişi alınıyor, biri karakolda serbest bırakıldı, diğer ikisi ev hapsindeler.

diye bir şey oluşturmuşlar. Ne LGBT ne Bilim Sanat vs hiçbir kulüple ilgisi yok. Bu 9 çocuktan 2’si halen tutuklu olan Doğu ve Selahattin. Başta 5 kişi alınıyor, biri karakolda serbest bırakıldı, diğer ikisi ev hapsindeler. Sergi için çağrı yapınca 150’dan fazla hesap üzerinden 400 kadar eser gelmiş. Kabe resmi gelen 400 resimden biri. Kimden geldiği belli değil… Gençlerin yakın çevreleri, o gün okulda yaşananları görenler ve hukuki sürecini takip edenlerle konuştum. Sevgili okurlar ben de o resmi çok yanlış ve provokatif buluyorum ancak yapan meçhul. Tutuklanan gençler ne bu resmin yapımında varlar ne de söylendiği gibi yere seriyorlar."

'Serginin LGBT ile hiç alakası yok'

Yazısının devamında söz konusu fotoğraf nedeniyle tutuklanan öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Uğuzeş'in ifadelerine ulaştığını belirten Alçı, "Çok fazla resim geldiği için bir kısmının yerde durduğunu, onları kaldırmaya çalıştıklarını, söz konusu resmi asmadıklarını ancak yerde durmaması için güvenlik görevlisine verdiklerini, görevlinin astığını söylüyorlar. Serginin LGBT ile hiç alakası yok. LGBT’nin işin içine katılması resmin üzerindeki bayrak nedeniyle" diye yazdı. Alçı, şunları kaydetti: