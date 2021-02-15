Traktörüne haciz gelen çiftçi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Küçük Nefes Köyü'nde bir süre önce yaşamını yitiren Osman Yılmaz'ın, traktörüne haciz gelmesine dayanamayarak ertesi gün kalp krizi geçirdiği belirtildi.

"Pancar tarlada kalınca, tefeciden babamın aldığı 25 bin lirayı ödeyemedik” diyen Osman Yılmaz'ın çiftçi oğlu Ali İhsan Yılmaz, “Geçen yıl ağustos ayının içinde traktöre yakalama kararı verilmiş, haberimiz olmadı. Babam, bu borca karşılık tefeciye pancar söküm makinesini vermiş, senedi almadığı için işlem başlatılmış. Borç ödenmesine karşılık traktörün üzerinde yakalama kararını görünce şaşırdı, mahkemeye başvuruda bulundu. İtiraz dilekçesini verdikten bir gün sonra ise kalp krizi geçirip, vefat etti" ifadelerini kullandı.

© Fotoğraf : Sözcü Çiftçi Osman Yılmaz

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 2019 yılında 12 bin liralık kredi borcunu ödeyemediği için hapis yatan çiftçi Ali İhsan Yılmaz, tarım alanında kullandıkları traktöre haciz kararı verilince babasını kaybettiğini, elinde tarımsal faaliyetini sürdürecek ekipmanın kalmadığını ileri sürdü.

Yılmaz, köylüsünden aldığı emanet traktörlerle 300 dönümlük tarlanın sadece 180 dönümlük bölümüne arpa ekebildiğini belirtti.

'Pancar tarlada kalınca parayı ödeyemedik'

Çorum Şeker Fabrikası'nın 800 ton şeker pancarını almayınca zarar ettiklerini belirten Yılmaz, şunları anlattı:

“Bu nedenle kredi borcumdan ötürü 18 Eylül 2019'da hapis cezasına çarptırılıp, 25 gün cezaevinde kaldım. Babam Osman Yılmaz adına kayıtlı traktöre haciz kararı çıktı. Pancar tarlada kalınca, tefeciden babamın aldığı 25 bin lirayı ödeyemedik. Geçen yıl ağustos ayının içinde traktöre yakalama kararı verilmiş, haberimiz olmadı. Babam, bu borca karşılık tefeciye pancar söküm makinasını vermiş senedi almadığı için işlem başlatılmış."