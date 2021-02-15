Demet Akalın: Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan şarkıcı Demet Akalın, sağlık durumuna ilişkin olarak bilgi verdi.
Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre "Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan’ın ciğerlerine inmiş. Parmak kadar bölge, belli. Ama ağır geçirmiyor, kötü hissetmiyor kendisini" diyen Akalın, virüsü nerede ve ne zaman kaptıkları sorusuna da şu yanıtı verdi:
- "Uludağ’a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık."
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