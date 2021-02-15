Demet Akalın: Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan şarkıcı Demet Akalın, sağlık durumuna ilişkin olarak bilgi verdi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre "Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan’ın ciğerlerine inmiş. Parmak kadar bölge, belli. Ama ağır geçirmiyor, kötü hissetmiyor kendisini" diyen Akalın, virüsü nerede ve ne zaman kaptıkları sorusuna da şu yanıtı verdi: