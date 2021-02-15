Şırınga çikolatadan ölümde 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ankara'da ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili okul müdürü ve sınıf öğretmenin de arasında bulunduğu 6 kamu görevlisi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 kamu görevlisi için 13 yıla kadar hapis istedi.