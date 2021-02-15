Pınar Gültekin cinayeti davasında reddi hakim talebi reddedildi

Muğla'da eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin ailesi ve avukatının yaptığı reddi hakim talebi reddedildi.

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Duruşmayı takip eden NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak'ın aktardığı bilgiye göre, Gültekin ailesi ve avukatının yaptığı reddi hakim talebi reddedildi.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Delilleri kararttığı iddiasıyla tutuklanan ağabey Mertcan Avcı ise, kardeşine 'yardım ve yataklık' etmekle suçlanıyor.

Davayla ilgili olarak, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediğini iddia etmişti.

CHP'li Girgin ise acılı babaya sadece taziyelerini ilettiğini belirterek iddiayı reddetmişti.