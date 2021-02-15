Arkasında oturan kişiyle trafikte tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsüne 552 lira ceza

Bursa'da motosikletle tek teker üzerinde 2 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk cezasız kalmadı. Cep telefonuyla çekilen görüntüleri inceleyen trafik polisleri, sürücü F.S.’ye 552 TL ceza kesti.

​Mudanya karayolunda arkasında oturan kişiyle seyahat eden sürücü, bir ara kullandığı motosikletin ön tekerleğini kaldırdı. Bir süre tek teker üzerinde giden ikili, başka bir araçta bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, gençlerin tehlikeli yolculuğu büyük tepki çekti.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, 16 BTE 13 plakalı motosikletin sürücüsünün F.S. olduğunu belirledi. F.S.’ye, trafik güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak suçundan 132 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçundan 288 TL, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde kişileri korkutmak suçundan 132 TL olmak üzere, toplam 552 TL ceza kesildi. Ayrıca F.S.’nin ehliyetine geçici süreyle el konuldu.