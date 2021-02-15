Sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan eşini bulana 100 bin lira ödül verecek

Yalova'da sandalla denize açılan ve alabora olarak suya düştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ümit Çakmak’ın eşi Kardelen Çakmak, eşini bulana 100 bin liralık ödül vereceğini açıkladı.

Balık avlamak için 5 Ocak'ta Çiftlikköy ilçesinde sandalla denize açılan Ümit Çakmak, dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşlarının sandalla hemen olay yerine ulaşmasına rağmen Çakmak bulunamadı.

© İHA Ümit Çakmak'ı bulana 100 bin lira ödül verilecek

Yalovave çevre illerden gelen ekipler tarafından günlerce süren aramalardan da sonuç çıkmadı.

Aradan geçen süreçte eşinin cesedinin bulunamamış olmasından yola çıkan Kardelen Çakmak, eşinin halen yaşıyor olabileceği düşünerek, bulanlara 100 bin liralık bir ödül vereceğini duyurdu.

Kardelen Çakmak, "Eşimden o günden sonra hiçbir iz bulunamaması açıkçası onun halen yaşıyor olabileceği ümidini doğurdu. Ben onun bir şekilde bir yere çıktığını, belki de hafızasının yerinde olmadığını düşünüyorum. Onu birileri bulmuş olabilir. Bu nedenle eşimi gören ya da yerini bilenlere ödül vereceğim. Yeter ki ondan bir iz bulayım. Ne olur eşimi gören, tanıyan ya da yerini bilenler bana başvursunlar. Eşimi bulmam halinde onun bulunmasını sağlayan kişiye 100 bin lira ödül vereceğim" dedi.