Otele yerleştirilen sokak toplayıcısı, çadırına geri döndü: 'Topladığım şişeleri burada bırakamam'

Atık toplayarak hayatta kalmaya çalışan Levent Okçu, dondurucu soğukta yetkililerin otele yerleştirme çağrısını "Topladığım 10 çuval şişeyi burada bırakamam" diyerek reddetti. Israr üzerine otele gitti ancak kısa bir süre sonra otelden kaçarak topladığı şişelerin yanındaki çuvaldan çadırına döndü.

İstanbul’u etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı sokakta yaşayanları da tehdit ediyor. İstanbul’da birçok kamu kurumunun koordinasyonuyla sokakta yaşayan vatandaşlar için harekete geçti.

Avcılar’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin çalışmaları sırasında bir duvarın dibinde derme çatma bir çadırda bir kişinin kaldığı belirlendi.

Adının Levent Okçu olduğu öğrenilen kişi, otele götürülmek istendi. Okçu, topladığı 10 çuval şişeyi burada bırakamayacağını, mum ışığı ile aydınlattığı çadırın soğuk olmadığını söyledi.

15 dakika süren konuşmalarla ikna edilen Levent Okçu otele gitmeyi kabul etti.

Ancak kısa süre sonra oteli terk ederek çuvallarının yanındaki derme çatma çadıra döndüğü belirlendi.