Meteoroloji'den Marmara'ya yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına görüleceğini duyurdu ve uyarıda bulundu.
Bu gece yarısı başlayacak fırtınanın çarşamba günü saat 18.00'e kadar süreceğini belirten Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ndeki valilik ve belediyelere bildirimde bulundu.
Duyuruya göre kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarların saatte 60-80 kilometre hız ulaşması bekleniyor. Yurttaşlar ağaç, direkt devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 15, 2021
Marmara Bölgesinde Beklenen Kuvvetli Rüzgar Ve Fırtınaya Dikkat!https://t.co/TOOonVcXx8 @TC_istanbul @istanbulbld @edirne_valiligi @EdirneBel @tekirdaggovtr @Tdagbld @valikirklareli @Kirkbelbasin @CanakkaleGovTr @ckalebelediye @TC_Balikesir @balikesirbld pic.twitter.com/LzgCPrefuk
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