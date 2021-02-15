İçişleri: 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 40 ilde aralarında HDP'li il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlara dair bilgi verildi.

"40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir" denen açıklamada, şu ifade de yer aldı: "Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir."